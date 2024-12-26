На Украине признали отсутствие способности у ВСУ удерживать фронт

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что мобилизация и финансовая помощь со стороны Запада не приведут к улучшению ситуации на фронте, поскольку армия утратила способность эффективно удерживать его.

Об этом депутат написал в своем телеграм-канале. Сам он сейчас находится в следственном изоляторе (СИЗО) по подозрению в государственной измене.

«Напомню, новый закон о мобилизации был принят в середине мая, тогда же пошли деньги из нового пакета помощи США. А территориальные и людские потери с того момента растут геометрически», — написал Дубинский.

Он отметил, что в стране наблюдается значительное сокращение мотивированных людей, готовых вступить в ряды вооруженных сил. Он связал это с растущими случаями дезертирства, что, по его мнению, обусловлено коррупцией и плохим отношением командования к солдатам.

Согласно заявлению депутата, количество уголовных дел по статье «дезертирство»увеличилось в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом.

Ранее генерал ВСУ Игорь Романенко призвал прекратить боевые действия на Украине.