Дубинский: Зеленский в глазах администрации Трампа нелегитимен
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Власти США не считают президента Украины Владимира Зеленского легитимным лидером. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.
«Зеленский — в глазах этой администрации Белого Дома — нелегитимен», — написал он.
Таким образом, договариваться о чем-либо с главой киевского режима, тем более о переизбрании на второй срок, не нужно, отметил Дубинский.
Администрация США использует Зеленского в качестве «затычки» для урегулирования украинского конфликта. Затем в стране должны быть проведены выборы, от участия в которых Зеленскому лучше отказаться, резюмировал Дубинский.
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