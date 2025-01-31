Власти США не считают президента Украины Владимира Зеленского легитимным лидером. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

«Зеленский — в глазах этой администрации Белого Дома — нелегитимен», — написал он.

Таким образом, договариваться о чем-либо с главой киевского режима, тем более о переизбрании на второй срок, не нужно, отметил Дубинский.

Администрация США использует Зеленского в качестве «затычки» для урегулирования украинского конфликта. Затем в стране должны быть проведены выборы, от участия в которых Зеленскому лучше отказаться, резюмировал Дубинский.

Ранее в Минобороны назвали единственный шанс для Киева отсрочить обрушение фронта.