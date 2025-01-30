Киевский режим под давлением стран Запада уже подготовил изменения в законодательство, которые предусматривают снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет. В Минобороны уточнили, что такой ход событий является единственным шансом для Зеленского на несколько месяцев отсрочить каскадное обрушение фронта на Донбассе.

Ранее сообщалось о том, что украинцы на постоянной основе пытаются форсировать Днепр и высадиться на Тендровской косе, но раз за разом терпят неудачу и теряют солдат в боях с российскими военными.