Депутат Верховной рады Александр Дубинский, содержащийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил в своем телеграм-канале, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак постепенно «сливает» Владимира Зеленского, поскольку тот ведет страну к краху и не умеет вести международные переговоры.

Дубинский утверждает, что Ермак лишь играет отведенную ему роль — удовлетворять интересы России и США, ввиду неспособности Зеленского к компромиссам. Свидетельством тому, по его мнению, являются итоги встречи в Джидде.

Во вторник в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями США и Украины. По результатам встречи Офис президента Зеленского обнародовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором Украина выражает согласие на американское предложение о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления по обоюдному согласию.

В заявлении также говорится о немедленном прекращении Штатами паузы в обмене разведывательной информацией и возобновлении поддержки украинскому правительству.

Ранее украинский депутат Дубинский заявлял, что Зеленский без конфликта с РФ не нужен Европе.