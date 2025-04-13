Дубинский: Зеленский вовсю готовится к выборам

Президент Украины Владимир Зеленский вовсю готовится к выборам, сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

За интеллектуальную составляющую предвыборной кампании ответственным назначен бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Совместно с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым они должны разработать избирательную технологию, адаптированную к текущим условиям, добавил Дубинский.

Для реализации кампании привлечены политтехнологи Дмитрий Царенко и Виктор Березенко, которые, отметил парламентарий, будут продвигать идею разделения Украины на три части.

Напомним, полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский собирается сорвать сделку с США по ископаемым.