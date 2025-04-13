Дубинский: Зеленский вовсю готовится к выборам
Зеленский готовится к выборам, несмотря на низкий рейтинг
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Президент Украины Владимир Зеленский вовсю готовится к выборам, сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
За интеллектуальную составляющую предвыборной кампании ответственным назначен бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Совместно с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым они должны разработать избирательную технологию, адаптированную к текущим условиям, добавил Дубинский.
Для реализации кампании привлечены политтехнологи Дмитрий Царенко и Виктор Березенко, которые, отметил парламентарий, будут продвигать идею разделения Украины на три части.
Напомним, полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский собирается сорвать сделку с США по ископаемым.