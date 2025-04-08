Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале заявил о том, что президент Владимир Зеленский собирается сорвать соглашение с США по ископаемым. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Дубинского, тот факт, как сейчас ведется подготовка украинской стороны к соглашению, дает ему понять, что Зеленский и другие политики собираются «заложить под этот контракт часовую бомбу». Дубинский отметил, что, помимо срыва договора, команда Зеленского собирается сделать это соглашение юридически ничтожным – на это указывает тот факт, что документ можно будет признать таковым в любой момент.

Также депутат Рады напомнил, что Зеленский срывал подписание договора уже трижды, и теперь, в четвертый раз, президент Украины просто попытается сделать ее юридически ничтожной.

Ранее стало известно, что на Западе возмутились дерзкой провокацией Владимира Зеленского.