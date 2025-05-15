У президента Украины Владимира Зеленского нет козырей для переговоров с Россией в Стамбуле. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

В связи с этим, отметил он, глава киевского режима будет вынужден принять все условия России.

Вот почему Европа продолжает грозить России новыми санкциями и ультиматумами, чтобы хоть как-то спасти уничтоженный имидж главы киевского режима, пояснил Дубинский.

Вместе с тем в США понимают, что Зеленский может попытаться сорвать грядущие переговоры. Именно поэтому туда и едут спецпосланники президента США Кит Келлог и Стив Уиткофф, заключил Дубинский.

Ранее сообщалось о том, что в Госдепе высказались о переговорах в Турции.