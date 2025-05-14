В Госдепе высказались о переговорах в Турции

Переговоры России и Украины в Стамбуле являются «критической возможностью» для достижения мира. Такое заявление в ходе брифинга для журналистов сделал официальный представитель госдепартамента Томми Пигот.

Он подчеркнул важность предстоящей встречи, так как именно прямые переговоры лидеров двух стран помогут достичь прекращения огня и заключить долговременный мир.

Ранее сообщалось о том, что украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале трижды заявил о том, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.