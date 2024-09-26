«Президент России Владимир Путин хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят… Они никогда не избавятся от этой ответственности, если применят ядерное оружие», — прокомментировал Дуда обновленную доктрину России по ЯО, его слова приводит TVN24.