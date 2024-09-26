Дуда: «кто первый применит ядерное оружие, тот — проклят»
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В ходе обсуждения на Совбезе в среду, 25 сентября, изменений ядерной доктрины России президент Владимир Путин заявил, что Москва намерена, не раздумывая, применить ядерное оружие в случае применения агрессии извне против как России, так и соседней Белоруссии как страны-участника Союзного государства. Президент подчеркнул, что «все эти вопросы согласованы» с Минском.
В Польше спустя сутки отреагировали на новую ядерную доктрину России. Как заявил президент страны Анджей Дуда, применивший первым ядерное оружие лидер имеющей его в своем арсенале страны не сможет избавиться от этой ответственности и якобы «будет проклят».
«Президент России Владимир Путин хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят… Они никогда не избавятся от этой ответственности, если применят ядерное оружие», — прокомментировал Дуда обновленную доктрину России по ЯО, его слова приводит TVN24.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя новые положения российской ядерной доктрины, высказался латинским крылатым выражением, процитировав древнеримского поэта-мыслителя Горация.