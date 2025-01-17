Дуда посоветовал Зеленскому быть осторожнее в своих высказываниях

Украинскому президенту стоит проявлять большую осторожность в своих высказываниях. Так считает польский лидер Анджей Дуда. Он высказал свое мнение во время выступления на телеканале wPolsce24.

Дуда прокомментировал те слова, которые Зеленский во время своего визита в Польшу произнес в адрес Кароля Навроцкого, одного из кандидатов в польские президенты.

«Скажу честно, я на месте Владимира Зеленского проявил бы большую осторожность», — указал глава Польши.

Он добавил, что знания Навроцкого вопроса Волынской резни значительно превышают осведомленность Зеленского в данной теме. Украинские политики стараются не касаться данной сферы, поскольку боятся ее.

Ранее Дуда обратился с просьбой к НАТО. По его мнению, альянс должен официально пригласить Украину в свой состав. Сам он всецело поддерживает данную инициативу с прицелом на будущие события.