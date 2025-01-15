Президент Польши попросил НАТО официально пригласить Украину в альянс

Лидер Польши Анджей Дуда заявил, что просит Североатлантический альянс отправить Украине официальное приглашение для вступления в объединение. Об этом сообщило РИА Новости.

Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским польский президент сказал, что приглашение Украины вступить в альянс это формальный шаг с прицелом на будущее. Он также заявил об однозначной поддержке данной инициативы на правах представителя страны, «с самого начала» оказывающей помощь киевскому режиму.

Во ходе монолога польский лидер обозначил, что в настоящее время это максимум, на который может рассчитывать Украина.

Ранее сообщалось о том, что страны Европы не смогут отправить на Украину военных, так как они вовлечены в продолжающееся противостоянии и поэтому не в состоянии принимать объективные решения.