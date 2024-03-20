Дуда: Россия может атаковать НАТО уже в 2026 году

РФ вскоре может восстановить свой военный потенциал и совершить нападение на государства-члены НАТО в 2026 году. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, передает RMF24 .

По словам лидера Польши, РФ восстановит потенциал для нападения на альянс в 2026-2027 годах. При этом он сослался на доклад экспертов из Германии и так же аргументировал нужду НАТО в увеличении оборонных расходов.

Польский президент выразил мнение, что угроза атаки со стороны РФ должна сказаться на увеличении расходов стран-членов НАТО на оборону с 2% до 3% ВВП.

Дуда заявил, что за следующие 2-3 года страны НАТО должны нарастить военную мощь, начать производство боеприпасов и оружия, а также повышать возможности европейского региона в оборонном вопросе.

Ранее поступила информация о том, что американские ВВС провели успешные испытания крылатой гиперзвуковой ракеты.