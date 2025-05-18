В Польше стартовали выборы президента, и избирательные участки открылись. Голосование началось в 7:00 по местному времени (8:00 по московскому времени) и продлится до 21:00 (22:00 по московскому времени). Первые результаты экзитполов будут опубликованы только после закрытия участков.

В гонке за пост президента Польши участвуют 13 кандидатов. Среди них — Рафал Тшасковский, представляющий правящую «Гражданскую коалицию» Дональда Туска, и Кароль Навроцкий, выступающий от оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

В 2020 году Ташковский участвовал в президентской гонке. В ходе второго тура он уступил действующему президенту Польши Анджею Дуде, набрав примерно на 1% голосов меньше. Однако сам Дуда не может участвовать в выборах, поскольку уже занимает пост президента второй срок подряд.

Глава государства определяется в результате прямого тайного голосования. По информации, предоставленной Центральной избирательной комиссией Польши, право голоса имеют около 30 миллионов граждан. Для проведения выборов было организовано более 31 тысячи избирательных участков, включая зарубежные.

Ранее сообщалось, что в Румынии пытаются с повторной попытки выбрать себе главу государства. С 7 утра воскресенья, 18 мая там стартовал второй тур выборов президента страны.