В интервью RMF24 президент Польши Анджей Дуда поделился информацией о том, что президент Украины Владимир Зеленский не был осведомлен о событиях Волынской трагедии до их личного разговора.

По словам Дуды, Зеленский признался ему, что никогда не слышал об убийствах поляков на Западной Украине, на Волыни и в школе ему о таком не рассказывали. Польский лидер выразил мнение, что Зеленский был искренен в своем признании.

Дуда также выразил сомнения относительно широкой осведомленности населения Западной Украины о преступлениях, совершенных в прошлом.

«Вы уверены, что дедушка хвастался своим внучкам, рассказывал им у колыбели, как он заколол соседку вилами и разбил ее ребенка о стену сарая?» — спросил польский президент у Зеленского.

Этот вопрос подчеркивает его скептическое отношение к передаче информации о трагических событиях из поколения в поколение.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал у Европы создания нового плана Маршалла для Украины.