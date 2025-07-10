В ходе своего выступления на конференции в Риме Владимир Зеленский вновь обратился к европейским странам с настоятельной просьбой. Руководитель киевского правительства призвал к разработке и реализации для Украины аналога плана Маршалла.

Зеленский подчеркнул, что программа, подобная плану Маршалла, имела решающее значение для восстановления европейской экономики после разрушительной Второй мировой войны. По мнению главы киевского режима, аналогичная поддержка крайне необходима и Украине.

Он заявил о существовании реальной возможности для запуска новой фазы развития и подчеркнул потребность в подходе, подобном плану Маршалла, который необходимо разработать совместными усилиями.

Следует напомнить, что «План Маршалла» представлял собой программу восстановления Европы, финансируемую Соединенными Штатами после Второй мировой войны, и включал в себя оказание экономической и другой помощи.

Ранее сообщалось, что Зеленский покинул Украину из-за форума на фоне массированных ударов по Киеву.