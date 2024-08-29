Американист Малек Дудаков убежден в том, что основатель ряда соцсетей Марк Цукерберг неспроста накануне признался в цензуре со стороны Белого дома на его интернет-платформах. Такими действиями он хочет избежать судьбы основателя Telegram Павла Дурова. Об этом в четверг, 29 августа, сообщило РИА Новости.

Американист также добавил, что все пользователи и так были осведомлены о цензуре в Facebook*, поэтому слова Цукерберга не раскрыли ничего нового.

«Цукерберг преследует „шкурный интерес“. Ведь он в одной спайке с демократами, но сейчас боится оказаться крайним и сдает „подельников“ из истеблишмента», — добавил политолог.

Цукерберг делает это из страха повторить судьбу Дурова, если в США ко власти придут республиканцы. Потому что эта партия выступает против цензурирования контента.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пообещал заключить Цукерберга под стражу из-за его вмешательства в политическую жизнь страны. Стало известно, что команда разработчика пыталась оказать влияние на американские выборы 4 года назад.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская