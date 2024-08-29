Трамп заявил, что Цукерберг сядет в тюрьму из-за вмешательства в политику

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что основатель компании Meta* (Facebook*) Марк Цукерберг пытался повлиять на выборы в 2020 году, сообщила газета Politico.

Об этом политик рассказал в своей книге «Спасти Америку», которая выйдет в продажу 3 сентября. В ней Трамп описал встречу с Цукербергом во время своего президентства. По словам Трампа, предприниматель встретился с ним на ужине в Овальном кабинете в Белом доме. Вместе с ним присутствовала жена Присцилла Чан.

«Привел на ужин свою очень милую жену, был таким милым, как только мог, и в то же время «замышлял настоящий заговор против президента», — говорится в книге.

Трамп отметил, что Цукерберг вместе с супругой выделил пожертвования в размере $420 млн на помощь государственным и местным органам власти для проведения президентских выборов в условиях пандемии COVID-19. Отмечается, что эти средства были направлены на покупку нового оборудования для подсчета голосов, обучение сотрудников избирательных участков, средства индивидуальной защиты, а также организацию голосования по почте.

Как ранее сообщала газета The New York Times, такие действия со стороны Цукерберга вызвали негативную реакцию консерваторов. Они заподозрили его в оказании влияния на ход президентских выборов в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Общественники назвали выделенные средства «цукербаксами».

После этого некоторые штаты, которые находятся под контролем республиканцев, запретили делать частные пожертвования избирательным комиссиям.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил властям Франции вместе с Дуровым задержать и Цукерберга.

*организация признана экстремистской и запрещенной в России.