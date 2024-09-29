Дуду отдадут под суд сразу по окончании его президентских полномочий
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Президент Польши Дуда в октябре 2025 года, то есть сразу после окончания полномочий главы государства, предстанет перед судом по делу об оскорблении им граждан страны, сообщил Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.
Центр обратился в суд после, как он считает, оскорбления со стороны Дуды зрителей фильма о событиях на польско-белорусской границе, показывающего в негативном свете польских пограничников и других силовиков.
Президент тогда заявил, что его не удивила реакция пограничников, которые описали зрителей фильма фразой «только свиньи сидят в кино». Этими словами во время нацистской оккупации Польши описывали сторонников фашистов, которые ходили в кинотеатры на пропагандистские фильмы.
Ранее сообщалось, что самолет президента Польши Анджея Дуды смог приземлиться в Варшаве только со второй попытки из-за орнитолога на поле.