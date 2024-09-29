Дуду отдадут под суд сразу по окончании его президентских полномочий

Президент Польши Дуда в октябре 2025 года, то есть сразу после окончания полномочий главы государства, предстанет перед судом по делу об оскорблении им граждан страны, сообщил Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

Центр обратился в суд после, как он считает, оскорбления со стороны Дуды зрителей фильма о событиях на польско-белорусской границе, показывающего в негативном свете польских пограничников и других силовиков.

Президент тогда заявил, что его не удивила реакция пограничников, которые описали зрителей фильма фразой «только свиньи сидят в кино». Этими словами во время нацистской оккупации Польши описывали сторонников фашистов, которые ходили в кинотеатры на пропагандистские фильмы.

Ранее сообщалось, что самолет президента Польши Анджея Дуды смог приземлиться в Варшаве только со второй попытки из-за орнитолога на поле.