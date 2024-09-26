Самолет Дуды смог приземлиться в Варшаве только со второй попытки из-за орнитолога на поле

Самолет президента Польши Анджея Дуды был вынужден уйти на второй круг во время приземления в аэропорту Варшавы во время возвращения с ГА ООН в Нью-Йорке, передает RMF FM.

Причиной тому стала нештатная ситуация на летном поле, связанная с автомобилем орнитолога, что выехал на взлетно-посадочную полосу на осмотр другого воздушного судна, которое в полете столкнулось с птицей.

«Дуда возвращался в Польшу с Генассамблеи ООН, в итоге его Boeing благополучно сел», — приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Джо Байден, выступая в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, допустил очередной досадный ляп. В ходе обращения президент США почему-то решил, что мероприятие проходит в Вашингтоне.