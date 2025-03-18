Дугин обвинил либеральный Запад в развязывании конфликта на Украине

Конфликт на Украине был развязан либеральным Западом и позже достался Трампу по наследству от Байдена. Такую точку зрения изложил философ и социолог Александр Дугин. Его мнение привело РИА Новости.

Дугин заявил, что Трамп очень тверд по отношению к Украине. Он последовательно считает, что это не его война, ее развязали глобалисты и либералы.

«Либеральный Запад подстроил этот конфликт на Украине и начал эту войну. Эту войну Трамп унаследовал от своих предшественников», — указал эксперт.

Философ добавил, что теперь Трамп стремится завершить конфликт, который достался ему от его идеологических противников. Президент США не знает, как это сделать, и ему придется изучить очень много исторически сложившихся аспектов.

Ранее Дугин высказал мнение, что в свое время Путин спас жизнь Трампу. Без его слов о поддержке Харрис во время выборов нынешнего президента США обязательно бы убили.