Политолог Дугин рассказал, как Путин спас жизнь Трампу

Президент РФ Владимир Путин во время выборов в США заявил, что поддерживает Камалу Харрис, и тем самым спас жизнь Дональду Трампу. В этом уверен политолог и философ Александр Дугин, его точку зрения привело РИА Новости.

Дугин напомнил, что в свое время российский лидер заявил, что поддерживает Харрис, и это был совершенно правильный ход. Так, по его мнению, поступают настоящие стратеги.

«Если бы Путин сказал, что он поддерживает Трампа, то Трампа убили бы точно уже. Он просто спас ему жизнь, когда поддержал Харрис», — указал он.

Эксперт считает, что теперь глава Белого дома обязан президенту РФ своей жизнью.

Ранее в США возмутились поступком журналистки, которая во время интервью зацепила лицо Трампа микрофоном. Американцы тут же сочли это поступком, опасным для жизни и здоровья своего президента.