Российский политолог Александр Дугин заявил в интервью радио Sputnik, что Дональд Трамп продолжит жесткую конфронтацию с либеральными медиа США после отстранения от эфира ведущего Джимми Киммела, и посоветовал Вашингтону перенять российский опыт законодательства об иноагентах.

По мнению российского философа и социолога Александра Дугина, Дональд Трамп будет и впредь активно противостоять либеральным средствам массовой информации. Такой прогноз политолог сделал на фоне отстранения от эфира телеведущего Джимми Киммела за его высказывания о смерти консервативного активиста Чарли Кирка.

Дугин назвал решение телеканала ABC обоснованным, указав, что Киммел «глумился над американской культурой и традиционными ценностями». Он подчеркнул, что либеральные круги, ранее одобрявшие ограничения для консервативных журналистов, теперь проявляют лицемерие, протестуя против этого увольнения.

Политолог добавил, что США следует перенять опыт России в регулировании подобных вопросов, в частности применяя законодательство об иностранных агентах. Он заключил, что Америке предстоит разобраться с теми, кто проводил «античеловеческую политику».

Ранее Белый дом обсуждал законопроект для расширения полномочий Трампа.