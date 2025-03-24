Дугин рассказал о значении переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

Делегации России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде стремятся достичь между собой технических договоренностей. Решающие же события будут происходить во время общения между двумя президентами. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог и философ Александр Дугин.

Эксперт высказал свое мнение, что текущие переговоры в ОАЭ являются чисто технической процедурой, которая должна выявить самые острые темы для решения.

«Все принципиальные вопросы решаются только на уровне согласования позиций между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», — указал он.

Дугин добавил, что то обсуждение, которое ведется сейчас российской и американской сторонами, имеет большое значение. В частности, прекращение противостояния двух ядерных держав сопровождается рядом технических проблем, и все это может сейчас обсуждаться на переговорах.

Ранее Дугин заявил, что конфликт на Украине был развязан либеральным Западом, после чего достался Трампу по наследству от Байдена. Теперь президент США, по утверждению эксперта, пытается прекратить его, но не знает, как это сделать.