«Думаете, американцы будут терпеть?»: в США сделали неожиданное заявление о Европе

Американский вице-президент Джей-Ди Вэнс заявил, что Европа пока далека от ценностей США. Он привел несколько примеров и подсказал странам ЕС, как улучшить ситуацию на политическом поприще. Об этом пишет РИА Новости.

В своем выступлении Вэнс напомнил, что в ФРГ находятся тысячи американских солдат и простых граждан, которые не планируют мириться с европейским жестким режимом. По словам представителя Белого дома, страны ЕС не разделяют ценностей США, если отменяют выборы или затыкают всем рот, а также сажают в тюрьму за выражение мыслей. В качестве примера Вэнс привел Румынию, где не стали проводить избрание президента, а также Германию, где людей отправили за решетку из-за публикации собственного мнения.

«В Германии тысячи американских солдат, думаете, американцы будут терпеть, когда в Германии бросают в тюрьмы за публикацию грубого "твита"?», — заявил Вэнс.

Ранее вице-президент США Вэнс назвал самую большую угрозу в Европе и призвал брать пример со Штатов.