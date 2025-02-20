Вице-президент США назвал самую большую угрозу в Европе

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс считает, что Европа должна разобраться с миграционными проблемами и по примеру Штатов разобраться с нелегальными иностранцами.

Свое мнение о миграционной политике Европы и США Вэнс высказал на полях конференции консервативных политических действий (CPAC), уточняет РИА Новости. Во время выступления представитель Белого дома подчеркнул, что американская сторона успешно борется с нелегалами после прихода Дональда Трампа и Европе следует поучиться.

«Самая большая угроза в Европе и самая большая угроза в США, которая была 30 дней назад, это лидеры Запада, которые решили, что можно принимать миллионы и миллионы непроверенных мигрантов в своих странах. Это самая большая угроза для Европы», — заявил Вэнс.

По словам Вэнса, миграционная проблема уже по сути решена в США, но Европе предстоит много работы.

Напомним, Дональд Трамп стал вести жесткую торговую и миграционную политику после прихода к власти в США. Против некоторых стран, таких как Китай и Мексика, были введены пошлины. Также республиканец выдворил из страны нелегальных иностранцев. Канал CBS сообщал, что в США прекратили рассматривать заявки от мигрантов, приехавших при Джо Байдене.