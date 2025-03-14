«Думали, я не приеду? А я приехал»: Лукашенко выступает на заседании Совета Федерации

«Вы думали, что я не приеду? А я приехал!» — сказал Лукашенко.

Сенаторы поприветствовали Лукашенко стоячей овацией. В своей речи Лукашенко подчеркнул отсутствие русофобии в Белоруссии, заверив, что так будет и впредь. Он заявил, что россияне чувствуют себя в Белоруссии так же комфортно, как и дома, и что это неизменно.

Лукашенко также подчеркнул, что Россию и Белоруссию невозможно обмануть. Он отметил, что пока обе страны пытались восстановиться после разрухи, западные страны не теряли времени и в 1999 году НАТО продолжило расширение, вплотную приблизившись к границам России и Белоруссии после присоединения Чехии, Польши и Венгрии.

Лукашенко заявил, что в случае выбора Белоруссия всегда будет поддерживать Россию и не оставит ее одну. Он также заверил, что в ближайшем будущем Белоруссия не планирует входить в состав России.

Ранее Лукашенко заявлял о единой с Путиным позиции по украинскому вопросу.