Лукашенко заявил о единой с Путиным позиции по украинскому вопросу

Белоруссский президент Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия придерживается единой позиции по Украине с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, Лукашенко заявил о том, что позиция Белоруссии по Украине является единой с Москвой, а все договоренности перед своим союзником и другом страна продолжает исполнять. Соответственно, Белоруссия будет придерживаться этой позиции и сейчас.

Также Лукашенко отметил, что обсудил с Путиным урегулирование конфликта на Украине, в частности, вопросы касались и новых ситуаций в этом вопросе, и перспективы установления прочного мира. Резюмировал Лукашенко тем, что и Россия, и Белоруссия знают свои цели и свои интересы и обвести их вокруг пальца не выйдет.

«И я уже говорил Владимиру Владимировичу (Путину — ред.), что в этой ситуации, когда о (Владимира — ред.) Зеленского ноги вытерли в Белом доме и везде фактически, ему бы раскинуть мозгами, сесть — три славянских народа, всегда жили в нормальной ситуации — сесть и договориться», — сказал Лукашенко.

Ранее стало известно, что президент Путин поддержал идею установления временного перемирия на Украине.