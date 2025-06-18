Два российских региона могут обеспечить редкоземами весь мир

Российские месторождения в двух регионах могут обеспечить весь мировой спрос на редкоземельные металлы (РЗМ). Об этом в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) Олег Казанов.

По его словам, речь идет о Ловозерском месторождении в Мурманской области и Томторском в Якутии. Так, на сегодняшний день известно о запасах около 7 млн т редкоземельных металлов под Мурманском, а в Якутии — примерно о 4 млн т.

«В целом эти два объекта готовы обеспечить не то что страну, но и мир полностью. Вдобавок к этому есть участки нераспределенного фонда, а еще объекты техногенного сырья, которые не учитываются в 28,5 млн подтвержденных запасов в России», — сказал Казанов.

Казанов отметил, что Ловозерское месторождение в Мурманской области обладает современной горно-обогатительной инфраструктурой и мощной электроэнергетической базой, что создает отличные условия для масштабной добычи.

Томторское месторождение в Якутии, подчеркнул глава Роснедр, разбито на несколько участков, один из которых, Буранный, подготовлен к старту проведения горнодобывающих работ, однако промышленная разработка пока там не ведется.

В России горнодобывающие предприятия играют важную роль в экономике, оказывая значительное влияние на развитие регионов, где расположены такие производства.

В Роснедрах напомнили, что редкоземельные металлы являются ключевыми компонентами для производства современных технологий, электроники, энергетического оборудования и оборонных систем.

Ранее стало известно, что Республика Сербская предложила США обменять доступ к минералам на помощь.