Ненужные европейским странам корабли с названием M923 Narcis и M863 Vlaardingen теперь носят название «Мариуполь» и «Мелитополь». Отмечается, что церемония передачи судов состоялась на бельгийской базе Зебрюгге.

Как отмечают источники, пока выйти в порты Украины кораблям не удастся — Киев попросту не может перевезти их в Одессу, поэтому оба тральщика останутся в Бельгии.

Аналогичная ситуация наблюдалась и с кораблями, ранее переданными Украине Великобританией.

Тральщики, подаренные Киеву, относятся к типу Tripartite. Они были разработаны в 1980-х годах. Всего было построено 35 таких судов. Сейчас все они списаны, однако могут продолжать использоваться для выполнения тренировочных задач или патрульных функций.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на предложение Словакии простить Россию.