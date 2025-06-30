По информации издания, глава МИД Словакии Юрай Бланар высказал мнение, что урегулирование вооруженного конфликта на Украине непременно требует налаживания диалога с Россией. Он отметил, что Западу также когда-нибудь придется простить все, что произошло между конфликтующими странами. Его украинский коллега эмоционально отреагировал на подобное мнение.

«Те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать подобные заявления», — написал украинский дипломат в соцсети X.

В соцсети глава МИД Украины высказал мнение, что в случае прощения Россия может продолжить вести вооруженный конфликт. Дипломат выразил уверенность, что необходимо не прощать, а наказывать. В таком случае есть шанс добиться мира.

Издание напомнило, что недавно глава МИД России высказал мнение, что Запад уже начинает понимать, что у него в очередной раз не получится нанести поражение РФ. По его мнению, история знает множество событий, когда Запад стремился нанести РФ вред. Сейчас он использует для своих целей Украину.

Ранее сообщалось, что президент Польши неожиданно прибыл в Киев с внеплановым визитом.