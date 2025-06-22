Две недели для Ирана — слишком долго: Израиль торопит Трампа

Израиль не будет ждать, пока Соединённые Штаты определятся со своим решением относительно участия в конфликте с Ираном. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, еще в минувший четверг состоялся довольно напряженный телефонный разговор между представителями израильского и американского руководства.

В обсуждении участвовали Биньямин Нетаньяху, министр обороны Бени Ганц, глава Генерального штаба Авив Кохави, а также представители Соединённых Штатов Америки — вице-президент Майк Пенс и министр обороны Патрик Шэнахэн. Причиной встречи стало решение Дональда Трампа отложить окончательное решение о возможном ударе по Ирану на две недели. Израиль считает, что Тегерану нельзя давать такую отсрочку.

В ответ на это США дали понять, что прямое участие в военных действиях — вопрос довольно деликатный и неоднозначный, и Вашингтон не желает быть втянутыми в ближневосточный конфликт.

В Израиле же полагают, что промедление может быть опасным, и призывают к скорейшему нанесению удара по ядерному объекту в Фордо.

Как стало известно, Дональд Трамп отказался от отдыха и вместо того, чтобы играть в гольф, проведёт встречу с членами своей администрации по вопросам национальной безопасности. В ходе встречи будет обсуждаться вопрос о возможном участии США в военных операциях на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что США готовятся нанести удары по ядерному объекту в Иране.