США готовятся нанести удары по ядерному объекту в Иране
Вашингтон готовится к бомбардировке иранского ядерного объекта
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США планируют нанести удары по ядерному объекту в Фордо в Ирану. Бомбардировка состоится в выходные дни, сообщил американский журналист Сеймур Херш.
По его словам, отсрочка связана с решением Трампа, так как глава Белого дома хочет, чтобы шок от бомбардировки был минимизирован к открытию торгов на Уолл-стрит в понедельник, говорится в публикации на сайте Substack.
По мнению журналиста, в связи с глубокой залегаемостью объекта предполагается использовать американские стратегические бомбардировщики, оснащенные противобункерными боеприпасами.
Ранее сообщалось о том, что Россия выразила готовность оказать гуманитарную помощь Ирану.