«Двери будут закрыты на глухой замок»: наземная операция в Газе приведет к росту потока беженцев

Израиль принял решение о начале наземной операции в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию посла РФ в этой стране.

Как рассказал политолог Алексей Ванифатов, в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке мировое сообщество столкнется с очередным потоком беженцев. Причем эти беженцы будут не только из сектора Газа, Палестины, Ливана, но в том числе и из Израиля.

«И здесь мы увидим удивительную картину, когда границы перед беженцами из Израиля будут открывать с распростертыми объятиями, доказательством этому служит преждевременный безвиз с США для граждан этой страны. А вот для граждан наиболее пострадавших стран двери будут закрыты на глухой замок», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник напомнил, как Европа относится к таким беженцам, просто отталкивая их.

«Также услышим много слов от международных организаций, в том числе и от ООН, о недопустимости таких действий, но это останется только словами, на деле ситуацию сможет изменить только полноценный переход к многополярному миру, в котором граждане любой страны будут чувствовать себя защищенными», — подытожил спикер.

Ранее выяснилось, чем закончится наземная операция Израиля в Палестине.