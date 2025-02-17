Движение ХАМАС заявило о своей готовности отдать Палестине власть в Газе

Движение ХАМАС заявило о своей готовности передать контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации, сообщил телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на информированные источники.

Источник сообщил, что ХАМАС выдвинуло условие для передачи власти: для сотрудников новой администрации должны быть сохранены рабочие места, либо они могут выйти на пенсию с гарантией сохранения заработной платы.

Как указывает источник, решение о передаче власти было принято руководством ХАМАС под значительным давлением Египта во время недавних переговоров в Каире.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС освободило гражданина РФ по просьбе российского правительства.