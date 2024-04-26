Движение «Я/Мы Сергей Фургал» внесли в перечень экстремистских и террористических организаций

Движение «Я/Мы Сергей Фургал»* внесено в список запрещенных на территории РФ экстремистских и террористических организаций. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В феврале 2024-го года Хабаровский краевой суд признал это общественное движение экстремистской организацией. Как сообщила прокуратора региона, оно осуществляло экстремистскую деятельность, прикрываясь идеей защиты и поддержки экс-губернатора Сергея Фургала.

Тогда же в суде заявили, что участники данного движения использовали политические технологии воздействия, которые могли оказать давление на органы власти. Отмечалось, что представители движения находились под воздействием западных кураторов, цель которых заключалась в деструктивном воздействии на Россию и ее власть.

Фургал занимал пост губернатор Хабаровского края с сентября 2018 по июль 2020 года. 20 июля 2020 года был уволен Владимиром Путиным с должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента России.

В феврале 2023-го года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х годов.

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю неизвестно о наличии дорогостоящей недвижимости у заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

*признано экстремистской и террористической организацией, запрещено на территории РФ