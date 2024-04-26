В Кремле сообщили об отсутствии официальных данных о доме Иванова на Рублевке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю неизвестно о наличии дорогостоящей недвижимости у заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в собственности у Иванова находится особняк в элитном поселке Рублевка.

Песков призвал доверять только официальной информации по делу Иванову. Его слова приводит ТАСС.

«Не слышал официальных заявлений следствия на этот счет», — сказал Песков.

Об аресте замглавы Минобороны РФ стало известно во вторник, 23 апреля. Суд в Москве арестовал Иванова по подозрению в получении взятки. По этому же делу были арестованы другие фигуранты — бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин.

По версии следствия, взятку Иванов получил в виде предоставления услуг, которые оцениваются в более 1 миллиард рублей. Как позже сообщил источник ТАСС, министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от исполнения обязанностей. Сам замглавы ведомства свою вину не признает.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны РФ с 23 мая 2016 года.

Ранее мы сообщали, что защита попытается освободить Тимура Иванова из СИЗО с помощью залога.