Европейский союз (ЕС) упустил шанс на «переобувание» в своей политике по отношению к России после изменения курса в администрации в США. Таким мнением в интервью ТАСС поделился директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел (МИД) РФ Кирилл Логвинов.

По его словам, возможности изменить свою политику не были использованы Европой, и сейчас Союз демонстрирует готовность продолжать конфронтацию.

«Многие эксперты небезосновательно полагали, что после прихода новой американской администрации европейцы по многим вопросам «переобуются в воздухе». Как видим, этого не произошло», — сказал Логвинов.

Он добавил, что решимость Брюсселя «идти до конца» в отношении давления на Россию приводит к «саморазрушению» ЕС.

Логвинов отметил, что ставка Европы делается не на поддержку Украины или ее нелегитимного президента Владимира Зеленского, а на продолжение долгосрочного конфликта с Россией.

Он также указал на перераспределение значительных ресурсов из «интеграционных статей» бюджета ЕС в пользу конфронтационной политики, что, по его мнению, свидетельствует о неверном подходе к урегулированию конфликта.

Логвинов охарактеризовал нынешнюю политику ЕС как примитивную, заявив, что такие подходы не соответствуют статусу глобального игрока.

«В части, касающейся Сирии, о Евросоюзе знать нужно только одно: снижение санкционного давления в отношении Дамаска Брюссель обусловливает отказом от сотрудничества с нами», — отметил он.

Директор департамента международных организаций заявил, что ожидать от Брюсселя смягчения санкций в отношении Москвы не стоит, так как рассуждать о политике Евросоюза с точки зрения здравого смысла сейчас не представляется возможным.

Ранее издание Le Figaro сообщило, что европейских военных готовят к возможной конфронтации с Россией.