Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили

На Крымском мосту возобновилось движения автомобильного транспорта, сообщает канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Ранее он же сообщил , что на Крымском мосту ограничили движение транспорта.

Причины ограничений не назывались. Водителей попросили сохранять спокойствие.

Министерство транспорта Республики Крым, а также оперативный канал об обстановке на Крымском мосту, регулярно сообщает об ограничениях, которые вводятся на мосту.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, над Крымом были сбиты четыре вражеские ракеты. По всем ним слаженно отработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В октябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что работы по восстановлению на Крымском мосту после теракта, устроенного киевским режимом, были завершены с опережением графика.

Крымский мост – транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Он состоит из двух параллельных мостов – автодорожного и железнодорожного.