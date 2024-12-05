Двое пограничников сдерживали прорыв ВСУ под Суджей, чтобы дать людям возможность выехать

Двое пограничников ценой своих жизней сдержали прорыв ВСУ под Суджей, чтобы дать мирным жителям возможность эвакуироваться.

Эти герои — уроженцы Псковской области Юрий Орехов и Юрий Милютин. Связь с бойцами прервалась в августе, а в конце ноября стало известно, что они погибли, рассказал RT Александр Орехов, брат одного из погибших.

Юрий Орехов и Юрий Милютин до последнего защищали участок границы возле Олешни. По словам их знакомых, бойцы были смелыми и всегда помогали людям. Орехов и Милютин были друзьями.

Героев проводили в последний путь 2 декабря в их родном городе Себеже. У Юрия Орехова и Юрия Милютина остались маленькие дети.

Подвиг псковских пограничников навсегда останется в памяти их родных и сослуживцев, а их имена станут символом героизма, мужества и самоотверженности.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ зашли в тыл ВСУ в Великой Новоселке.