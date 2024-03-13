Двое студентов из Омска изнасиловали однокурсника бутылкой

В Омске двое студентов надругались над своим однокурсником на 8 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его информации, обвинение предъявлено студентам Омского государственного технического университета. Инцидент произошел в одном из студенческих общежитий Омска.

«Двое избили третьего, совершили сексуальное насилие с использованием бутылки и искусственного фаллоса, забрали деньги, наручные часы и три книги по военной подготовке», — рассказал собеседник агентства.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). На данный момент обвиняемые находятся в следственном изоляторе (СИЗО).

5 марта в Москве пьяные студенты изнасиловали школьницу. Инцидент произошел на севере столицы. По информации сотрудников правоохранительных органов, 14-летняя девочка была знакомой молодых людей. В отношении студентом возбудили уголовное дело.

Ранее мы также сообщали, что полицейский из подмосковного Щелково изнасиловал школьницу на втором свидании. Девочке 16 лет.