Членов Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Юрия Напсо и Бориса Пайкина в ближайшее время могут лишить должностей в комитетах, а потом и мандатов. Об этом со ссылкой на источники в Госдуме сообщает РБК.

Из данных системы анализа результатов голосований на заседаниях Госдумы следует, что Напсо последний раз принимал участие в голосовании 24 сентября. Потом в системе он отмечался как не голосовавший, хотя его учетная запись была активной.

Пайкин последний раз принимал участие в голосовании в апреле прошлого года. Тогда же была активна и его запись.

Юрий Напсо является первым заместителем председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, а Борис Пайкин является членом комитета по физической культуре и спорту.

Ранее сообщалось о том, что депутат Журавлев считает необходимым додавить до капитуляции Киева, несмотря на требования Зеленского.