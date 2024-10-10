По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, заявление украинского лидера о возможности якобы продвинуть ситуацию в сторону мира до конца текущего года следует трактовать как намек на заморозку конфликта, которая необходима украинкой армии для подготовки ко второму раунду противостояния. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что западные кураторы Киева поняли, что одолеть Россию на поле боя никак не получается. Именно поэтому Незалежную стали подводить к условному «Минску-3» с целью воспользоваться затишьем для перегруппировки украинских войск.

По мнению парламентария, в последнее время весьма эфемерной стала западная поддержка и чересчур выросла в последнее время ненависть к Зеленскому среди украинцев.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что нападение на Белоруссию станет концом власти Зеленского.