Двойник Маска из зоны СВО обратился к нему с просьбой о покупке дома

Глава российской диверсионно-штурмовой группы «Русич» Алексей Мильчаков, которого в народе называют двойником Илона Маска, обратился к американскому бизнесмену с просьбой выделить ему около $1 млн на покупку дома и телескопа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Русич».

Публикация при этом сделана на двух языках — русском и английском. Мильчаков сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил, что хочет с помощью телескопа изучать звездное пространство. По его словам, запрошенная сума — не более чем мелочь для Маска, в то время как для него это — результат десятков лет боевой работы.

«Помогите исполнить мою детскую мечту: мне нужен дом, 500-600 кв. м с участком, и телескоп, чтобы я мог спокойно, мирно изучать планеты и галактики и выращивать яблони с помидорами», — отметил Мильчаков.

Помимо своей просьбы, Алексей отметил, что его часто сравнивают с Маском из-за внешней схожести. Он признался, что активно использует продукцию Starlink и считает ее одним из лучших интернет-решений в мире.

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором Илон Маск «зиганул» в ходе своего выступления на инаугурации Дональда Трампа.