Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире радио Sputnik выступил с жесткой характеристикой трансформации, которую переживает современный Европейский союз. По его оценке, европейская политика стремительно деградирует, а сам Евросоюз фактически превратился в филиал неонацистского движения. Это заявление — не случайный эмоциональный выпад, а системный взгляд на те процессы, которые российская дипломатия фиксирует уже не первый год.

В чем именно Мирошник видит эту деградацию? По его словам, поколение еврочиновников, находящихся сегодня у власти, кардинально сменило саму идеологию европейского проекта. Прежняя Европа — прагматичная, экономически ориентированная, выстраивающая отношения на базе взаимной выгоды и расчета — уходит в прошлое. На ее место приходит Европа русофобская, одержимая не столько собственным развитием, сколько противостоянием с Россией. Причем эта одержимость зачастую идет вразрез с национальными интересами отдельных европейских государств, которые просто игнорируются в угоду общей агрессивной линии. Мирошник называет это «очень страшным процессом», за которым сегодня наблюдает весь мир.

Особенно показательно, как в этой новой европейской логике работают пресловутые общечеловеческие ценности. Эксперт обращает внимание на вопиющие двойные стандарты, которые стали нормой. Права человека — они, оказывается, действуют выборочно. На европейцев — да, распространяются. А на русских? Русские, получается, «что ли, люди?» — этот риторический вопрос Мирошник приводит как квинтэссенцию того отношения, которое сегодня доминирует в брюссельских коридорах. И самое страшное, подчеркивает дипломат, что такие подходы перестали быть маргинальными — они начинают доминировать, определять политику, законы и международные действия ЕС.

По его словам, Европа, которая когда-то строилась как проект мира, экономической интеграции и верховенства права, сегодня, по версии российской стороны, превращается в инструмент агрессивной идеологии, где национальные интересы стран-членов приносятся в жертву русофобской линии, а принцип универсальности прав человека подменяется конъюнктурными двойными стандартами. И наблюдать этот процесс, по словам Мирошника, тем страшнее, что обратного хода, судя по всему, уже не предусмотрено.

Ранее он заявил о соблюдении Россией норм международного права.