В МИД РФ заявили о соблюдении Россией норм международного права

Россия действует в рамках международного гуманитарного права в ходе специальной военной операции, а говорить о сожалении к противнику можно будет только после достижения победы. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС .

По словам дипломата, для достижения результата необходимо рассматривать противника именно как врага и сосредоточить усилия на ослаблении его военных возможностей. Он отметил, что вопросы сочувствия и примирения могут обсуждаться позже — после завершения конфликта.

Мирошник также заявил, что действия России, по его словам, не нарушают нормы международного гуманитарного права. Он подчеркнул, что удары наносятся по военной инфраструктуре и объектам, которые используются для обеспечения вооруженных сил.

Дипломат пояснил, что в ряде случаев речь может идти об энергетических объектах, если они задействованы в работе оборонной промышленности. По его словам, удары также направлены на позиции, с которых, как утверждается, ведется огонь по гражданской инфраструктуре.

