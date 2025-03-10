Великобритания ведет консультационную работу с украинскими чиновниками, чтобы подготовить их к переговорам с США. Об этом стало известно изданию The Times.

Основная задача этих консультаций — избежать возникновения новых споров между сторонами и повторения 28 февраля.

Совсем скоро в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США и Украины. Инструктаж главы киевского режима Владимира Зеленского проводит советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл, который прибыл на Украину на прошедших выходных.

По информации издания, Пауэлл порекомендовал украинским чиновникам вести переговоры так, чтобы у президента США Дональда Трампа сложилось впечатление, что главной преградой на пути к миру является Россия.

Ранее Пауэлл обсудил с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем возможность возобновления обмена разведывательными данными между Вашингтоном и Киевом.

Напомним, предыдущие переговоры между Трампом и Зеленским, состоявшиеся 28 февраля, завершились спором, после чего Белый дом приостановил все поставки оружия и передачу разведданных Украине.

Ранее издание The Guardian сообщило, что британские власти хотят отсудить у Романа Абрамовича деньги от продажи «Челси» и отдать их Украине.