Стало известно, зачем Лондон работает с украинскими чиновниками перед встречей с США
The Times: Британия инструктирует украинских чиновников перед переговорами с США
Фото: [unsplash.com]
Великобритания ведет консультационную работу с украинскими чиновниками, чтобы подготовить их к переговорам с США. Об этом стало известно изданию The Times.
Основная задача этих консультаций — избежать возникновения новых споров между сторонами и повторения 28 февраля.
Совсем скоро в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США и Украины. Инструктаж главы киевского режима Владимира Зеленского проводит советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл, который прибыл на Украину на прошедших выходных.
По информации издания, Пауэлл порекомендовал украинским чиновникам вести переговоры так, чтобы у президента США Дональда Трампа сложилось впечатление, что главной преградой на пути к миру является Россия.
Ранее Пауэлл обсудил с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем возможность возобновления обмена разведывательными данными между Вашингтоном и Киевом.
Напомним, предыдущие переговоры между Трампом и Зеленским, состоявшиеся 28 февраля, завершились спором, после чего Белый дом приостановил все поставки оружия и передачу разведданных Украине.
Ранее издание The Guardian сообщило, что британские власти хотят отсудить у Романа Абрамовича деньги от продажи «Челси» и отдать их Украине.