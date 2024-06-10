Двух украинских пограничников приговорили в Крыму к 17 годам за захват судна

В Крыму двух украинских пограничников приговорили к 17 годами лишения свободны за захват российского рыболовецкого судна в Азовском море в 2018 году. Об этом в понедельник 10 июня сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма.

Как отметили РИА Новости, речь идет о рыболовецком судне «Норд». Инцидент произошел 25 марта 2018-го года. Украинские пограничники задержали судно, шедшее под российским флагом, и отконвоировали его в порт Бердянска. На борту находились крымские рыбаки с российским паспортом.

Двух пограничников, которые задержали «Норд», признали виновными в «инкриминируемых им преступлениях». Каждый получил наказание в виде 17 лет лишения свободы «с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима».

Ранее мы сообщали, что диверсант рассказал о планах ударов по поездам на Крымском мосту. Мужчина работал на спецслужбы Украины.