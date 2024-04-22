«Дыры затыкать будет нечем»: как изменится ход СВО после освобождения Новомихайловки

Освобождение Новомихайловки открывает для ВС РФ новые возможности в рамках спецоперации. Об этом рассказал политолог Вадим Сипров.

Ранее о взятии населенного пункта в ДНР сообщала пресс-служба российского Минобороны. По мнению эксперта, это больше, чем просто долгожданная и позитивная новость с угледарского участка фронта.

«Наши военные создали дополнительную точку напряженности на западном фасе дуги от населенного пункта Победа до города Угледара. В перспективе у командования ВСУ появится еще один проблемный участок фронта, который придется затыкать и без того дефицитными резервами. Причем, обороняться противнику придется в крайне невыгодных условиях», — пояснил Сипров корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, добавил эксперт, освобождение Новомихайловки открывает путь на Константиновку — мощный укрепленный узел.

«Он оборудован в том числе противотанковыми заграждениями, но даже незначительное давление на него со стороны российских войск приведет к перерезанию рокадной дороги, проходящей вдоль всей дуги с украинской стороны. А это значит, что оперативно маневрировать и управлять резервами они не смогут на всем участке фронта», — добавил политолог.

Однако при этом, подчеркнул эксперт, не стоит ожидать, что ВСУ откатятся назад уже в ближайшее время.

«Во-первых, это противоречит тактике противника: ВСУ предпочитают нести ощутимые потери, но удерживать территории. Во-вторых, эта дуга для них после потери Авдеевки — участок особой значимости, расположенный в непосредственной близости к Донецку. Цепляться за него будут из последних сил», — уточнил собеседник.

А вот ответ на вопрос, насколько этих «последних сил» может хватить, сейчас дать трудно, добавил он.

«Российские войска могут создать аналогичные проблемы и на других направлениях. К оперативным кризисам в районе Часова Яра, на Авдеевском направлении, а теперь и в районе Константиновки в любой момент могут добавиться проблемы, а также у Северска и Купянска. Вот тогда у киевской хунты возникнет ситуация: «куда ни кинь — всюду клин», а там, глядишь, и фронт может посыпаться — дыры затыкать будет нечем», — пояснил эксперт.

Судя по всему, подытожил Сипров, наши военные перешли к тактике последовательного формирования оперативных кризисов практически по всей линии фронта.

«Это не исключает в перспективе и стратегического наступления ВС РФ», — отметил собеседник.

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