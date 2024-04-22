«Специальная военная операция против НАТО»: к чему может привести ввод западных войск на Украину

В последнее время западные политики все чаще говорят о готовности отправить свои войска на территорию Украины. Однако как рассказал преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов, такой шаг может стать поводом для объявления войны.

Эксперт рассказал, как должны разворачиваться события в случае, если Россия получит неопровержимые доказательства того, что одна или несколько стран НАТО (Франция, Польша и так далее) готовы направить свои регулярные войска на территорию Украины.

«Прежде всего, наше руководство должно заранее официально предупредить соответствующие государства, что такие действия с их стороны будут расцениваться нами как неприемлемая эскалация конфликта и непосредственное вовлечение этих стран в военное противостояние с РФ. Если, несмотря на сделанное нами предупреждение, ввод войск стран НАТО на территорию Украины все-таки состоится, Россия может объявить войну тем государствам, которые направят в зону конфликта свои войска», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как отметил эксперт, это, согласно нормам международного права, повлечет за собой разрыв дипломатических отношений с данными странами, прекращение ранее заключенных международных договоров и соглашений, конфискацию их имущества и другие последствия.

«Следует актуализировать название СВО, заменив ее на термин «Специальная военная операция против агрессии стран НАТО». Так мировое сообщество увидит, что упомянутые действия — не более чем ответные меры, и именно западные страны, неоднократно публично заявлявшие о намерении «наказать» Россию, являются подлинными разжигателями конфликта», — заявил Рожнов.

Профессор ответил, что военный ответ РФ на возможный ввод войск НАТО на территорию Украина может быть разным. Наши силы могут уничтожить противника с помощью обычных видов оружия или, в крайнем случае, точечно применив ядерные боеголовки.

«Если исключить последнюю перспективу, означающую мировой ядерный апокалипсис, то возможное введение войск стран НАТО на Украину, на мой взгляд, ничего принципиально не изменит в ходе СВО, поскольку НАТОвские инструкторы и наемники там уже давно сражаются, а их вооружения активно поставляются и используются с самого начала СВО», — подчеркнул эксперт.

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