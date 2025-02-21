Джонсон: Конгресс США не поддержит идею нового пакета помощи Киеву

Председатель Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что Конгресс Соединенных Штатов Америки не одобряет предложение о выделении дополнительных средств для Украины. Он также обратился к Владимиру Зеленскому с призывом приложить усилия для урегулирования конфликта с Россией. Об этом передает телеканал Fox News.

Недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон уже вложил в поддержку Украины значительные суммы, но не получил взамен никакой отдачи. Он также выразил недовольство в адрес Зеленского, отметив, что тот не сможет достичь мирного соглашения без участия Вашингтона.

В своем выступлении на международной конференции консерваторов (CPAC), которая проходила под Вашингтоном, спикер Джонсон отметил, что подавляющее большинство сенаторов не одобряют идею продолжения финансовой поддержки Украины и ее правительства.

«В Конгрессе нет настроя на это. Ему (Зеленскому) нужно положить конец этой войне», — сказал Джонсон.

Ранее Уолтц рассказал о разочаровании, которое испытал Трамп из-за отказа Зеленского по металлам.